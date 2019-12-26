Быстрый веб-браузер, который автоматически блокирует рекламу

Максимальная защита конфиденциальности

Устали от того, что за вами все время следят крупные компании, такие как Facebook или Google, независимо от того, куда вы направляетесь в Интернете? Вы можете спокойно себя чувствовать здесь. Slimjet — это переработанный проект Chromium с открытым исходным кодом, который не отправляет любые данные об использовании обратно в Google, как это делает Chrome. Кроме того, Slimjet снабжен самыми передовыми технологиями противодействия отслеживанию, которые предотвращают любые попытки вторжения в вашу личную жизнь (например, отслеживание вашей личности или профилирование вашего поведения) со стороны докучливых компаний.