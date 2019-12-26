Быстрый веб-браузер, который автоматически блокирует рекламу
Устали от всей этой навязчивой рекламы, которая отслеживает все, что вы делаете в Интернете, утомляет ваши глаза и впустую тратит ваше время? Добро пожаловать в ЕДИНСТВЕННЫЙ браузер, который автоматически блокирует ВСЮ рекламу. Не требуется никаких плагинов и настроек. Наслаждайтесь чистым Интернетом без рекламы на молниеносных скоростях.
Максимальная защита конфиденциальности
Устали от того, что за вами все время следят крупные компании, такие как Facebook или Google, независимо от того, куда вы направляетесь в Интернете? Вы можете спокойно себя чувствовать здесь. Slimjet — это переработанный проект Chromium с открытым исходным кодом, который не отправляет любые данные об использовании обратно в Google, как это делает Chrome. Кроме того, Slimjet снабжен самыми передовыми технологиями противодействия отслеживанию, которые предотвращают любые попытки вторжения в вашу личную жизнь (например, отслеживание вашей личности или профилирование вашего поведения) со стороны докучливых компаний.
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Высокопроизводительный движок Blink
Быстро и эффективно
Более быстрый запуск браузера, более быстрая загрузка страницы, очень чувствительный интерфейс пользователя на базе ведущего в отрасли движка Blink.
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Непревзойденный уровень интеграции
Мощный и гибкий
Slimjet обладает мощными и удобными функциями и предоставляет больше возможностей всем пользователям без использования внешних плагинов.
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Несколько уровней защиты
Безопасный и стабильный
Автоматическая защита от фишинга и вредоносного ПО, передовые функции управления конфиденциальностью, надежная архитектура с поддержкой нескольких процессов.
Список основных возможностей
Уберите всю рекламу с помощью Ad Blocker
Надоела раздражающая реклама? Уберите всю рекламу с помощью встроенного блокировщика. Повысьте производительность вашего браузера, предотвратив использование рекламой памяти, процессора и полосы пропускания.
Высокоскоростной менеджер загрузок
Slimjet поставляется с максимально ускоренным менеджером загрузок, который использует несколько параллельных подключений для загрузки файлов со скоростью до 12 раз быстрее. Он также позволяет возобновлять выполнение задания загрузки в разных сеансах браузера.
Автозаполнитель веб-форм
Более «умный» и мощный менеджер паролей, чем встроенный менеджер паролей Chrome. Сохраняйте ссылку на страницу и регистрационные данные в виде файла формы, который затем позволит открыть ваш любимый онлайн-аккаунт одним нажатием.
Загрузчик онлайн-видео
Загружайте онлайн-видео с youtube, facebook, vmio и dailymotion на локальный жесткий диск в различном разрешении и различных форматах для просмотра в автономном режиме. Вы также можете извлечь mp3-файл из загруженного видеофайла.
Полностью настраиваемая панель инструментов
Slimjet позволяет пользователям настраивать панели инструментов и добавлять дополнительные кнопки для быстрого доступа к расширенным возможностями и функциями.
Экосистема плагинов и тем
Slimjet совместим с большинством плагинов и расширений, предназначенных для Chrome, например Adblock Plus, RoboForm, LastPass, Avast Online Security и т.д. Он также совместим с темами Chrome.
Расширенные параметры анти-отслеживания
Slimjet располагает передовыми и гибкими функциями анти-отслеживания для предотвращения различных попыток отслеживания ваших личных данных и профилирования вашего поведения.
Удобная интеграция с Facebook
Без труда поделитесь ссылкой на веб-сайт, который вы посетили, абзацем текста или изображением на Facebook при помощи одного нажатия на кнопку на панели инструментов Facebook.
Улучшение качества и обрамление фотографий
Функция «Фотосалон» позволяет добавлять красивые рамки и другие эффекты-улучшения к фотографиям прямо перед их загрузкой в систему.
Мгновенная загрузка фото в систему
Автоматическое сжатие фотографий до разумного разрешения для целей обмена через Интернет позволяет увеличить скорость их загрузки в систему до 20 раз.
Текущая погода и прогноз погоды
Просматривайте информацию о погоде и прогноз погоды, не открывая веб-сайт.
Настраиваемая страница новой вкладки
Вы можете настроить количество кнопок быстрого вызова и фоновое изображение. Поддерживается несколько поисковых систем и голосовой ввод в окне поиска на странице «Новая вкладка».
Гибкий перевод веб-страниц
Вместо автоматического перевода всей веб-страницы на текущий язык пользовательского интерфейса, Slimjet позволяет перевести веб-страницу или фрагмент текста между любыми двумя указанными языками.
Полная поддержка жестов мышью
Slimjet полностью поддерживает жесты мышью. Он позволяет выполнять обычные операции путем рисования заранее определенных фигур с помощью мыши, не прикасаясь к клавиатуре.
Гибкие параметры и настройка
Slimjet предоставляет доступ ко множеству дополнительных параметров и настроек, так что вы сможете настроить браузер, чтобы он наилучшим образом удовлетворял вашим личным предпочтениям вместо того, чтобы принимать все таким, как есть, без какого-либо выбора.
Хотите сравнить?
|Особенности
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|Архитектура процессов
|Процесс в «песочнице» на вкладке
|Процесс в «песочнице» на вкладке
|Процесс в «песочнице» на вкладке
|Одиночный процесс без «песочницы»
|Встроенный блокировщик рекламы
|Блокировка всплывающих сообщений
|Блокировать на основе поведения и URL
|Блокировать только на основе поведения
|Блокировать только на основе поведения
|Блокировать только на основе поведения
|Скорость загрузки файлов
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До 12 раз
|1x
|1x
|1x
|Загрузку можно возобновить в различных сеансах
|Средство заполнения форм
|Введите логин и идентификационную информацию. Автоматическая навигация по страницам и отправка форм.
|Базовый менеджер паролей
|Введите логин и идентификационную информацию.
|Базовый менеджер паролей
|Синхронизация закладок
|Скорость загрузки фотографий в систему
|До 20 раз
|1x
|1x
|1x
|Улучшение фотографий
|Страница новой вкладки
|Полностью настраиваемый
|Фиксированное расположение
|Фиксированное расположение
|Автоподбор
|Поддержка жестов мышью
|Магазин плагинов и расширений
|Видеозагрузчик
|Интеграция с социальными сетями
|Поддержка тем
|Языковой перевод
|Переведите всю страницу или выделенный текст между любыми языками
|Переводите всю страницу только на текущий язык пользовательского интерфейса
Slimjet в действии
Высокоскоростной менеджер загрузок
Страница новой вкладки
Загрузчик видео Youtube
Форма автозаполнения QuickFill
Настраиваемая панель инструментов
Фотосалон
Прогноз погоды
Что говорят наши пользователи
Компания FlashPeak выпустила то, что нужно иметь Google. Slimjet — это удивительный браузер. Он быстрее, стабильнее и в большей степени настраиваемый, чем все прочее.
Slimjet — это один из лучших браузеров, которые я когда-либо использовал. Он основан на проекте Chromium, но лучше, чем его наиболее известные конкуренты. Он является более гибким, располагает более широкими возможностями настройки и имеет много хороших особенностей. Я перепробовал кучу браузеров, но никто из них не сравнится Slimjet.
Я только что загрузили Slimjet вместе с рекомендуемым блокировщиком рекламы. Теперь я мгновенно открываю нужные мне страницы без раздражающей и отвлекающей рекламы. Slimjet официально стал моим браузером по умолчанию.
Slimjet превосходит любой другой браузер, я испытывал его с точки зрения скорости и производительности. И он снабжен множеством полезных утилит, которые помогают мне работать быстрее. Продолжайте отлично делать свою работу!
Slimjet прекрасно работает на моем старом компьютере с Windows XP. Наконец-то я могу отказаться от использования Internet Explorer 8.0, который больше не поддерживается Майкрософт и плохо совместим со многими сайтами.
Переход с Chrome на Slimjet — это была легкая задача для меня. Я ненавижу Crome, который имеет много функций, управляемых скрытыми переключателями. Slimjet позволяет мне получить доступ к большему числу возможностей просто несколькими щелчками мышью.